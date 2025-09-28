Ingeniero White: 140 años de historia desde una mirada que une

White nació un 26 de septiembre de 1885 como puerto, como cruce de caminos, como punto de encuentro entre el mar, el ferrocarril y los sueños de quienes llegaron desde lejos buscando un lugar donde echar raíces.

En principio conocido como “El Puerto”, por iniciativa del presidente Roca recién en 1899 tomó la denominación actual de Ingeniero White, o “Guaite”, argentinización apropiada por su comunidad.

Italianos, españoles, griegos, croatas y otros tantos inmigrantes europeos llegaron con baúles y símbolos culturales que hoy se mezclan en las calles, en los clubes, en las fiestas populares y en las memorias familiares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esa diversidad es parte de la esencia local: una comunidad que se reconoce en lo múltiple, que celebra lo propio sin dejar de abrirse al mundo.

Si algo caracteriza y define a esta comunidad es su espíritu inquebrantable, su capacidad de reinventarse y su resiliencia. Esa fuerza nace del trabajo colectivo, del compromiso barrial, de la solidaridad que se activa cuando más se necesita.

Hoy, a 140 años de su fundación, Ingeniero White sigue mirando al mundo con ojos propios: con la mirada de quienes conocen el valor del esfuerzo, del arraigo y de la memoria; con una mirada que también va más allá, que sueña en grande y proyecta bajo una convicción clara: el futuro se construye en comunidad.

“En este aniversario tan especial, desde Profertil decidimos homenajear su historia con un recorrido fotográfico que retrata sus lugares emblemáticos, sus paisajes cotidianos, sus símbolos afectivos. Es una biblioteca virtual, gratuita, con imágenes de libre descarga. Podrás encontrarla en la página web de Profertil o a través de sus redes sociales (@ProfertilAgro)”, informaron desde la empresa.

Porque en White, mirar no es solo ver: es rememorar, reconocer, abrazar, proyectar y transformar.

“Porque mirar White es mirar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Porque en cada imagen, en cada historia, en cada paso, hay una mirada que nos une”, cerraron.