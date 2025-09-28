Ibarra: “Entre todos podemos hacer una localidad mejor”

Ingeniero White conmemora sus 140 años de existencia, un hito que, según el delegado Néstor Ibarra, no se cumple todos los días. Y que este largo transcurso de tiempo debe generar avances y madurez en la vida.

“El objetivo como vecino es, precisamente, lograr esa madurez necesaria para que el entorno y las circunstancias del pueblo mejoren”, señaló el funcionario.

El aniversario encuentra a la localidad inmersa en un proceso de recuperación tras haber enfrentado un temporal, el 16 de diciembre de 2023, seguido de una inundación, este 7 de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este sentido, Ibarra sostiene que Ingeniero White aún no se ha recuperado totalmente. Y que uno de los aspectos más persistentes es el impacto emocional. “Todavía queda en muchos habitantes un sentimiento de temor ante los fenómenos climáticos vividos. Esto sanará con el tiempo”, asegura.

“Lo que sí queda a la vista son los deterioros materiales. En ese entorno, la delegación está trabajando y proponiendo mejoras posibles que permitan prever situaciones similares y estar más preparados”, sostiene.

A pesar del dolor experimentado, Ibarra destaca la gran predisposición e interés de los habitantes para proponer mejoras.

“Si bien cada vecino tiene sus propias visualizaciones, el desafío actual radica en consensuar esas ideas, un proceso en el que la comunidad se encuentra inmersa y se manifiesta a través del diálogo, todos ellos valederos”, asegura.

En cuanto a las necesidades inmediatas, la prioridad es seguir trabajando respecto del correcto funcionamiento de las salidas de agua y los ductos de pluviales, especialmente los subterráneos.

Otro foco de trabajo es respecto de la gestión de los residuos y de la basura. Debido a la demora en la reposición de elementos dentro de las casas afectadas, también se demora la salida de escombros y elementos a la calle.

“En este sentido, desde la delegación se está trabajando íntegramente en optimizar la tarea municipal”, dice.

Al hablar de sueños y proyectos, el delegado municipal enfatiza la premisa de la evolución: “No nos podemos quedar en el mismo lugar. Ingeniero White debe evolucionar. Siempre la esperanza es que, en el futuro, alguien pregunte: ‘¿Cómo hicieron para que la localidad esté tan linda?”, indica.

“El objetivo es ordenarse como sociedad y eso será posible gracias a las grandes instituciones que hacen de Ingeniero White una localidad distinta a otras”, añade.

Ibarra es Ingeniero Mecánico especializado en ferrocarriles por la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB-UTN) de nuestra ciudad. Ha tenido diferentes participaciones en instituciones locales, entre ellas la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, donde fue presidente entre los años 2008 y 2012.

Nació en López Lecube y pasó su infancia entre esta localidad y el paraje Piedra Echada, en el partido de Puan. Llegó a Ingeniero White en el año 1989.

Es delegado municipal de la localidad desde abril del corriente año.