De Ingeniero a nombre: la vida y legado de Guillermo White

Ingeniero White adoptó como fecha fundacional el 26 de septiembre de 1885, en coincidencia con la habilitación del muelle de hierro construido por el Ferrocarril del Sud.

La empresa, de capitales ingleses, había obtenido la concesión del puerto bahiense un par de años antes, lo cual había impulsado al extensión de los rieles desde Olavarría hasta nuestra ciudad, obra que modificaría para siempre la historia de Bahía Blanca y la región.

Ese año fundacional, Guillermo White, de profesión ingeniero civil, era una persona ajena a esa obra, parte además de una de las polémicas más fuertes registradas a fines del siglo XIX en Buenos Aires: la discusión de cuál era el mejor proyecto para construir el puerto de Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Madero empuja a White

White era en 1885 director del Departamento de Ingenieros de la Nación, a cargo de muchas de las grandes obras de ingeniería del país. Pero en particular estaba dedicado a la defensa del proyecto para el puerto de Buenos Aires que impulsaba su colega y amigo, el ingeniero Luis Huergo.

Del otro lado estaba el presentado por el empresario Eduardo madero y su calificado grupo de ingenieros ingleses. La discusión de cual era el más conveniente dividió aguas de manera drástica.

Especialistas, empresarios, políticos, la prensa y varios sectores sociales fueron tomando partido por una u otra propuesta, en una discusión que alcanzó ribetes dramáticos.

Finalmente se impuso Madero, con sus influencias políticas y económicas. Puerto Madero tuvo así su concreción con cuatro diques en línea, varios docks en su perímetro y la imposibilidad de cualquier tipo de ampliación.

Fue un fracaso.

En pocos años no tenía capacidad de respuesta a las exigencias comerciales, al punto que fue desactivado y se decidió construir Puerto Nuevo, siguiendo los lineamientos planteados por Huergo.

Una consecuencia de la aprobación del proyecto de Madero fue la renuncia de Guillermo White a su trabajo, quien de esta manera, a sus 41 años de edad, quedó desocupado.

La experiencia

Guillermo White llevaba más de 20 años realizando obras ferroviarias y portuarias. Uno de sus trabajos más importantes fue el proyecto de 1884 para el puerto Rosario-Santa Fe, obra jamás concretada pero reconocida por su innovación y resolución técnica.

Ese mismo año diseñó el viaducto de El Saladillo, obra que se emparenta con un acueducto romano, una suerte de puente de 300 metros de recorrido, sostenido por 25 arcos de medio punto y pilares de mampostería de 20 metros de altura. La obra es considerada Patrimonio Histórico Nacional.

A partir de esa experiencia, sus conocimientos y perfil técnico, recibió una propuesta laboral del Ferrocarril del Sud, que le ofreció (nada menos) ser la máxima autoridad de la empresa en el país. Así, en 1886, cuando el puerto bahiense llevaba un año de operatividad, White se convirtió en su principal referente.

El hombre, el nombre

White era argentino. Nativo de la ciudad bonarense de Dolores, donde se había afincado su abuelo, Willian Porter White, nativo de Norteamérica y uno de los comerciantes más destacados en la época de la colonia.

Radicado en Buenos Aires debió trabajar para sostener sus estudios como agrimensor, e intensificar su esfuerzo cuando decidió ser parte del primer grupo de estudiantes de Ingeniería civil, carrera creada por la Universidad de Buenos Aires.

Por eso se lo reconoce como uno de los llamados "doce apóstoles de la ingeniería argentina", egresados en 1870.

Trabajando para el Ferrocarril del Sud, White fue protagonista de una de las obras más significativas de la empresa: la ejecución de la línea entre la estación El Puerto y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, 700 kilómetros de rieles, clave para llegar hasta la frontera con Chile, país con el cual se mantenían divergencias geográficas.

El 31 de mayo de 1899 tres formaciones de trenes partieron desde plaza Constitución para inaugurar la línea. Una comitiva de 400 personas, lo más granado de la política, sociedad y economía argentina, presidida por el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca.

El cambio

La inauguración de la línea no fue exitosa. Un crecimiento del río Neuquén inundó las vías y los trenes debieron detener su marcha en Chimpay. Igual hubo fiesta, cena y baile.

Emprendido el regreso, el tren presidencial se detuvo en la estación El Puerto. Allí se improvisó un nuevo brindis y Roca tomó una decisión inesperada: le señaló a White que desde ese día esa estación ferroviario llevaría su nombre, en reconocimiento a la obra realizada. Días después firmaba el decreto y El Puerto pasaba a llamarse Ingeniero White.

El nombre se extendería a la ciudad, al puerto y al gentilicio. White, que vivió 27 años más, tuvo así en vida un homenaje jamás soñado. Su nombre, de otra manera, no hubiese tenido más trascendencia de los muchos empleados jerárquicos del Ferrocarril ni sería motivo de reconocimiento, cada año.