Censo de residuos, festejos por el Día del Niño e inscripciones en la UPSO

Hoy, se llevará a cabo la octava edición del Censo de Residuos de la Costa Atlántica Bonaerense.

Será desde las 14, en Isla Cantarelli, frente al balneario Arroyo Pareja.

Se dijo que la actividad queda sujeta a la meteorología, por lo que de ser modificada su fecha se notificará en su momento.

Como es habitual, desde la ONG HAPIC se destacó en particular esta actividad, por ser la única base de datos de la que dispone la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad y tipos de residuos presentes en las costas.

"Esto es producto del esfuerzo de voluntarios que trabajamos desde hace 8 años", se remarcó.

Mientras tanto, mañana domingo, desde las 13 y hasta las 18, se realizará el festejo por el Día del Niño en el Estadio de Deportes de la Base Naval Puerto Belgrano.

El ingreso será libre por el puesto 2 de acceso a la Base Naval (continuación de la intersección de Bernardo de Irigoyen y Colón).

El festival para los más pequeños en la Base Naval se debió suspender anteriormente debido al clima.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud tiene abierta la inscripción para cubrir cargos de docentes invitados, para el dictado de asignaturas durante el primer cuatrimestre del ciclo 2026.

Los interesados deberán inscribirse en la página de la Universidad Provincial del Sudoeste, www.upso.edu.ar, accediendo al siguiente link: https://www.upso.edu.ar/inscripciones-upso