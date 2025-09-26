Paritarias y beneficios sociales para los mercantiles

El secretario general de la Asociación Empleados de Comercio en Punta Alta, Christian Rodríguez, dijo que como todos los meses participó en la reunión del consejo directivo de la Federación Mercantil Mutualista, donde se analizaron los pasos a seguir para las entidades de todo el país y en beneficio de los afiliados en los aspectos de la salud y de la compra de úitiles escolares, entre otros aspectos.

"Una de las cosas que se puso conseguir es la compra de guardapolvos a bajo costo para que puedan acceder los gremios y luego trasladarlos a sus socios. Nosotros lo hicimos ya en años anteriores, al igual que los últiles escolares. También se habló del acompañamiento terapéutico para quienes deben realizarse estudios en Buenos Aires. Esto significa que contratamos a una persona que orientará y trasladará a los eventuales pacientes a los lugares requeridos", indicó.

Respecto a la paritaria, sostuvo que se cerró hasta diciembre de este año, con la posibilidad de volver a conversar en los próximos días con las distintas cámaras empresariales. "La verdad es que el 1% está por debajo de la inflación que hemos tenido estos meses. Todo depende también del gobierno nacional que tiene que poner la firma final para aprobar o no lo acordado entre las cámaras empresarial y gremial".

Sobre el Día del Empleado de Comercio, que se conmemora hoy pero se trasladó al próximo lunes, el dirigente sindical expresó que "se trata de una decisión acertada para que los trabajadores puedan tener dos días de descanso. El lunes, de todos modos, es el día de menor venta y entonces no afecta tanto al comercio".

Luego recordó que esta semana realizaron más de 30 sorteos, por una valor de 3.500.000 para los afiliados.

En cuanto a las actividades en el amplio y cómodo salón de Roca 675, expuso que se sumaron diferentes actividades como salsa, yoga, danza clásica y zumba. "Estamos muy contentos de darle vida al salón durante la semana, más allá de las fiestas que se celebran los fines de semana".

Por otra parte, para todos los afiliados directos al sindicato, dijo que se otorga un beneficio sobre el valor del bono para la atención de los médicos clínico o ginecólogo. "El bono tiene un costo de 7.200 pesos y el gremio cubre el 100%. Esto quiere decir que el afiliado directo no tiene que pagar por ese bono. Lo mismo ocurre para los estudios de radiografía o ecografía. Es un gran esfuerzo del gremio porque entendemos que el socio no puede dejar de hacerse el estudio".