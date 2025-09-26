Sin nuevas licencias de conducir por falta de insumos para la impresión

La impresión de licencias de conducir está suspendida por la falta de insumos que debe proveer la Agencia Nacional de Seguridad Vial, informaron desde la dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de Coronel Rosales.

Agregaron que la interrupción es "momentánea" y que quienes realicen el trámite de renovación obtendrán un permiso provisorio de circulación.

No obstante, advirtieron que el permiso es válido únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, con vigencia hasta el 30 de septiembre.

Desde el Municipio pidieron que quienes estén en trámites se comuniquen con la Dirección de Tránsito (421830) para consultar la reanudación del servicio y proceder, en caso de corresponder, a la entrega de la licencia física.

Esta mañana, la oficina de la Dirección de Tránsito y Transporte atendió con horario reducido por un corte de energía eléctrica programado.

Aseguraron que los turnos otorgados ya fueron reprogramados y los vecinos recibirán la notificación correspondiente con la nueva fecha asignada.

Para consultas, podrán comunicarse al 2932-421830 o personalmente a la Oficina de Tránsito de Espora 1.365.