Colectiveros, preocupados por la situación del transporte público

Choferes de las líneas urbanas de Punta Alta difundieron un comunicado en el que expresan gran preocupación por la situación crítica que atraviesa el sector.

El documento firmado por los delegados de Compañía Belgrano y Compañía Puntaltense señala que la crisis afecta tanto a los más de 120.000 usuarios del transporte público local y a los trabajadores y más de 50 familias que la actividad sostiene de forma directa.

Aseguran que el deterioro del servicio encuentra sus causas en la quita de subsidios, la falta de inversión por parte de las empresas y el mal estado de las calles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Advirtieron que la situación también pone en riesgo la continuidad laboral y el pago de salarios completos. Además, pidieron a las autoridades "decisiones serias" para garantizar un transporte seguro y digno.

Finalmente, anunciaron que el lunes próximo habrá una reunión de los delegados con empresarios del sector, gremialistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño para abordar la situación.

Semanas atrás, una unidad de la línea 502 de la empresa Compañía Puntaltense (colectivos rojos) se prendió fuego mientras hacía un recorrido por el barrio Nueva Bahía Blanca. Fue presuntamente por un cortocircuito, debieron actuar dos unidades de bomberos para sofocar las llamas que destruyeron totalmente el micro y no se reportaron heridos.