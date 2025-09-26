Preocupación por la salud de Roscoe, el perro de Hamilton: “No sabemos si va a despertar”

El mundo del deporte se vio sacudido este viernes por la noticia de que Roscoe, el querido perro del siete veces campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, atraviesa un muy delicado estado de salud.

Hamilton compartió una publicación este viernes en sus redes sociales, donde relató qué fue lo que le ocurrió a su perro y gran compañero, que ya tiene 12 años y medio: “Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y continuó: “No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo”.

Esta situación obligó al actual piloto de Ferrari a abandonar las prácticas de la escudería italiana para acompañar a su perro.

Roscoe es muy querido en el mundo del deporte, ya que Hamilton, siempre que pudo, lo llevó a cada Gran Premio del que le tocó participar. Incluso es una estrella en las redes sociales, con 1,3 millones de seguidores en Instagram. (NA).