La FIFA suspendió a Imanol Machuca, jugador de Vélez, por la falsificación de un documento

La FIFA sancionó a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) y al futbolista argentino Imanol Javier Machuca por falsificación de documentos de elegibilidad.

El Comité Disciplinario del organismo internacional determinó que el ex Unión de Santa Fe fue inscripto con documentación adulterada para representar al seleccionado malasio en las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de 2027, lo que derivó en una multa económica y una suspensión de un año.

El caso salió a la luz después del partido disputado el 10 de junio de 2025 en Kuala Lumpur, cuando Malasia enfrentó a Vietnam por la tercera fase de clasificación.

Machuca integró la nómina junto a otros seis futbolistas de origen extranjero cuya presencia despertó sospechas inmediatas. Tras el reclamo formal, FIFA abrió un expediente en el que verificó irregularidades en los trámites de nacionalización deportiva presentados por la federación.

El fallo determinó que la FAM manipuló documentación para acreditar la elegibilidad del mediocampista argentino y de los demás jugadores involucrados.

Como sanción, Machuca recibió una multa de 2.000 francos suizos y una suspensión de doce meses de toda actividad vinculada al fútbol, efectiva desde la notificación. La FAM, por su parte, deberá abonar 350.000 francos suizos por su responsabilidad directa en el montaje administrativo.

La resolución afecta de lleno la carrera de Machuca, de 25 años, quien tras dejar el fútbol argentino encontró continuidad en Asia y fue uno de los nombres utilizados por Malasia para reforzar su plantel con futbolistas naturalizados. Su futuro inmediato queda en suspenso, ya que no podrá competir a nivel profesional hasta septiembre de 2026.

El Comité Disciplinario derivó además el caso al Tribunal de Fútbol de FIFA, que deberá decidir si Machuca y los demás jugadores cumplen realmente con los criterios de elegibilidad para defender a la selección malasia. Hasta que se conozca esa resolución, su situación internacional permanece comprometida.

FIFA notificó este jueves la decisión a la FAM y a los futbolistas. Según el reglamento, disponen de diez días para solicitar los fundamentos completos del fallo y de la posibilidad de presentar un recurso ante el Comité de Apelación.