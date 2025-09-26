Helena Romero, la bahiense que salta todos los obstáculos dejando marcas

"Estoy muy feliz del logro reciente en el Torneo Nacional de Rosario. Tengo 17 años y compito en U18, pero esta vez pude hacer una muy buena carrera en los 3000 metros con obstáculos contra chicas mayores".

Helena Romero no sólo hizo una buena carrera -11m 59s-, sino que obtuvo la medalla de oro en la categoría U20, lo que le valió la consideración en el ambiente nacional.

"En diciembre cambié. Enrtrenaba con Matías Millán y Patricia Nadal en la Escuela Muncipal de Atletismo, y pase a la Federación de Mar del Plata, a entrenar con Leonardo Malgor. Fue un salto bastante grande tanto en la forma de entrenar como en marcas y la forma de desenvolverme en las competencias", señaló Romero, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"A principios de este año, de febrero a marzo, hice una pretemporada en Cachi (Salta), donde se programó un entrenamiento en altura de 3 a 4 semanas para lograr una buena adaptación a la altura. Después, cuando bajé al llano, me sentí mucho más preparada para competir", contó.

"Estoy abocada a terminar mis estudios secundarios, me quedan dos años. Pero la idea es seguir la carrera de Nutricionista y ver si surge alguna beca para seguir perfeccionando mis condiciones", resaltó.

La nota completa a continuación (imágenes de la competencia en Rosario).