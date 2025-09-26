Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

15.5°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

15.5°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

15.5°
La Nueva Play.

Helena Romero, la bahiense que salta todos los obstáculos dejando marcas

"A principios de este año, de febrero a marzo, hice una pretemporada en Cachi (Salta) y mis tiempos mejoraron notablemente", dijo la juvenil atleta.

"Estoy muy feliz del logro reciente en el Torneo Nacional de Rosario. Tengo 17 años y compito en U18, pero esta vez pude hacer una muy buena carrera en los 3000 metros con obstáculos contra chicas mayores".

Helena Romero no sólo hizo una buena carrera -11m 59s-, sino que obtuvo la medalla de oro en la categoría U20, lo que le valió la consideración en el ambiente nacional.

"En diciembre cambié. Enrtrenaba con Matías Millán y Patricia Nadal en la Escuela Muncipal de Atletismo, y pase a la Federación de Mar del Plata, a entrenar con Leonardo Malgor. Fue un salto bastante grande tanto en la forma de entrenar como en marcas y la forma de desenvolverme en las competencias", señaló Romero, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"A principios de este año, de febrero a marzo, hice una pretemporada en Cachi (Salta), donde se programó un entrenamiento en altura de 3 a 4 semanas para lograr una buena adaptación a la altura. Después, cuando bajé al llano, me sentí mucho más preparada para competir", contó.

"Estoy abocada a terminar mis estudios secundarios, me quedan dos años. Pero la idea es seguir la carrera de Nutricionista y ver si surge alguna beca para seguir perfeccionando mis condiciones", resaltó.

La nota completa a continuación (imágenes de la competencia en Rosario).

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE