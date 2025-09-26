Fiesta del Cubanito: qué calles estarán cortadas en el Parque de Mayo

Con motivo de llevarse a cabo este fin de semana la tercera edición de la Fiesta del Cubanito, varias calles del parque de Mayo permanecerán cerradas al tránsito vehicular.

Desde el Municipio informaron que se buscará facilitar la circulación de las personas tanto mañana sábado como el domingo.

Los cierres previstos son los ubicados en avenida Alem y Aguado; Córdoba y 12 de octubre; y avenida Alem y Primero de Mayo.

Para esta edición se estima que participarán más de 200 feriantes, se habilitarán foodtrucks de gastronomía, se podrá disfrutar el típico paseo cubanitero con más de 40 carros y se premiará a los mejores cubanitos por categorías (simple, bañado, innovación), como también al cubanitero de la gente.

Grilla de espectáculos

• Sábado, a partir de las 15: Roditron, Bomba Cumbia, Coco Soul y Tachame la Doble.

• Domingo, a partir de las 15: Fantabulosikos, Andro, Enclave, Pecadora.