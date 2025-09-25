Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

14.9°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

14.9°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

14.9°
Seguridad.

Condenaron a prisión a un hombre que asaltó a un taxista con un cuchillo

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 le impuso 6 años y 8 meses de cárcel al reincidente Jonatan Henrik, quien fue juzgado por un robo a mano armada contra un conductor de la empresa Su Taxi.

La jueza Claudia Fortunatti halló a Henrik culpable de robo calificado.

A la pena de 6 años y 8 meses de prisión fue condenado un hombre que llegó a juicio oral imputado de asaltar y amenazar con un cuchillo a un taxista, cometido el año pasado en esta ciudad.

La jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, halló a Jonatan Henrik autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas y lo declaró reincidente porque tiene antecedentes por hurto, robos y privación ilegal de la libertad.

El atraco se consumó el 15 de agosto de 2024, en inmediaciones de Villarino y Brown, cuando Henrik estaba dentro de un vehículo de la firma Su Taxi e intimidó al chofer exhibiéndole un cuchillo de 20 centímetros de hoja, mientras lo amenazaba diciéndole “dame la plata o te apuñalo”.

El acusado sustrajo un celular Samsung y dinero en efectivo, para luego huir por Brown.

La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal de robos con armas, Diego Conti.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE