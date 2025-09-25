Condenaron a prisión a un hombre que asaltó a un taxista con un cuchillo

A la pena de 6 años y 8 meses de prisión fue condenado un hombre que llegó a juicio oral imputado de asaltar y amenazar con un cuchillo a un taxista, cometido el año pasado en esta ciudad.

La jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, halló a Jonatan Henrik autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas y lo declaró reincidente porque tiene antecedentes por hurto, robos y privación ilegal de la libertad.

El atraco se consumó el 15 de agosto de 2024, en inmediaciones de Villarino y Brown, cuando Henrik estaba dentro de un vehículo de la firma Su Taxi e intimidó al chofer exhibiéndole un cuchillo de 20 centímetros de hoja, mientras lo amenazaba diciéndole “dame la plata o te apuñalo”.

El acusado sustrajo un celular Samsung y dinero en efectivo, para luego huir por Brown.

La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal de robos con armas, Diego Conti.