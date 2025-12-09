El Gobierno oficializó el pedido de sesiones extraordinarias

Se oficializó el pedido del Ejecutivo de sesiones extraordinarias donde se tratarán seis puntos claves para el oficialismo, entre los que se encuentra el Presupuesto 2026, la Reforma del Código Penal y la Ley de Reforma Laboral, entre otros.

Se trata de una iniciativa que la gestión libertaria tenía en carpeta desde hacía tiempo y que, principalmente, establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

Los puntos que firma Manuel Adorni en el pedido a extraordinarias:

1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. (Msje. JGM

104/25, Exp. Diputados 14-JGM-2025).

2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. (Msje. 14/25, Exp. Diputados 3-PE2025).

3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. (Msje. 29/25, Exp.

Diputados 11-PE-2025).

4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

6. Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y

del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Reforma Laboral es quizás el punto más caliente de todos los que se van a tratar en los próximos días en el Congreso Nacional, dónde existen puntos cruciales que serán discutidos, entre ellos, la "cuota sindical solidaria", que es como los sindicatos pueden costear su funcionamiento. Este item se cobra a aquellos que no están afiliados, pero indirectamente se benefician por los aumentos y los arreglos discutidos, peleados y ganados por el sindicato.

Adorni tiene previsto encabezar una conferencia de prensa para presentar oficialmente todas las iniciativas que impulsa el Gobierno para las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre.

La particularidad pasa porque las leyes más importantes entrarán por el Senado, como es el caso de La Ley de Reforma Laboral, la ley de Glaciares y la modificación del Código Penal.

En diputados, el oficialismo se ilusiona con aprobar rápidamente el Presupuesto 2026 luego de haberse convertido en la primera minoría en el recinto, con 95 integrantes, tras varias incorporaciones propias provenientes de otros partidos y una fuga de miembros en el PJ a partir del quiebre de Unión por la Patria. (Con información de Infobae)