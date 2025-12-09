Villa Mitre, hoy también tiene la oportunidad de recuperarse por la Liga Argentina

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la misión de recuperarse de las cinco caídas en fila, las últimas dos como local, Villa Mitre recibe a Pico, desde las 21, con arbitraje de Oscar Brítez y Raúl Lorenzo, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor, que afronta paralelamente el torneo local con parte del plantel de Liga, llega con mejor ánimo tras la victoria obtenida anoche ante Pacífico, en la final del segundo tramo de Primera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Después de este partido, la Villa tendrá dos más como local, el miércoles 17 ante Ciclista y cerrará el año el viernes 19, frente a Provincial, para regresar a la competencia el 9 de enero en la gira por Entre Ríos.

A tener en cuenta

Villa Mitre convierte 81,4 puntos juegos y recibe 84,4, mientras que Pico anota 80,4 y le meten apenas 73 por juego.

Los pampeanos ganaron seis de los ocho partidos que disputaron y arrastran tres victorias consecutivas.

Sus principales jugadores son los nacionales Rodrigo Sánchez (36 años), quien promedia 16,1 puntos por juego y Felipe Bonfigli, que baja a razón de 9,9 rebotes por juego y anota 10,2.

En tanto, Matías Borsatti promedia 9,8 puntos, con el 46% en triples (2,4 por juego).

Su extranjero es el mismo que la temporada anterior, Latraius Mosley (36 años), versátil, que promedia 13,6 puntos y 6,6 rebotes por juego, y viene de suma 20 puntos y 16 rebotes en la última victoria ante Racing.

En tanto, el equipo orientado por Gustavo Morla y que tiene como asistente al bahiense Andrés Larrasolo sumó, tras los dos primeros partidos, a Leonardo Mainoldi, ex Liga Nacional y Selección, con toda la experiencia de sus 40 años, jugando 27m03 por juego.

Anoche

En la continuidad de la Conferencia Sur, anoche se registraron los siguientes resultados: Deportivo Norte 82, Lanús 101; Ciclista 79, Racing 84 y Centenario 90, Central Entrerriano 74.

Hoy

En el otro partido de la jornada, Quilmes recibe a El Talar.