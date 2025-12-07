Argentino campeón del torneo Sur de la República y hubo reencuentro en "Uni"

Los dos combinados de Argentino posaron para la foto con el trofeo Sur de la República. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva., prensa club Argentino y Oscar Rimondi.

Con la disputa del seven Sur de la República que ganó el club Argentino concluyó el sábado la actividad oficial en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur.

La competencia, organizada por Sociedad Sportiva, marcó también el final del circuito de juego reducido de la unión bahiense.

Argentino 1, tras superar en la final al combinado Sportiva RDV 1 por 24 a 7, se quedó con la Copa de Oro de la edición 21 de este tradicional certamen que rinde homenaje al ex dirigente y entrenador Alberto "Vasco" Eyherabide.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Copa de Plata la ganó el combinado "1/2 docena + 1" a Universidad Nacional del Sur por 32-12, mientras que El Nacional se llevó la Copa de Bronce al superar a Coronel Suárez RHC por 29 a 7.

Los resultados de la fase clasificatoria fueron los siguientes: Sportiva RDV (1) 26-Argentino (2) 0, UNS 22-El Nacional 17, Santa Rosa RC 12-Universitario 35, Puerto Belgrano RHC 14-Sportiva RDV (2) 29, Argentino (1) 26-"1/2 docena+1" 0, Sportiva RDV (1) 54-UNS 0, Argentino (2) 29-El Nacional 22, Santa Rosa RC 17-Sportiva RDV (2) 31, Puerto Belgrano RHC 0-Universitario 42, Coronel Suárez RHC 5-"1/2 docena +1" 45, El Nacional 5-Sportiva RDV (1) 40, Argentino (2) 10-UNS 17, Puerto Belgrano RHC 38-Santa Rosa RC 21 y Sportiva RDV (2) 5-Universitario 19.

El torneo incluyó también un torneo de fútbol femenino cuya Copa de Oro quedó para el combinado "Bonanza A", que superó a "Bonanza B" por 2-0.

En cuanto al rugby, el circuito URS 2025 arrojó como ganadores de los sevens previos a Universitario en el torneo Águilas del Sur (organizado por Argentino) y a Sociedad Sportiva en el certamen José Durañona (Coronel Suárez RHC).

Reencuentro Pirañas '74

Se concretó el sábado en el complejo Héctor Gatica el reencuentro de integrantes del equipo de rugby de primera división de Universitario campeón del Oficial URS 1974.

Los veteranos se reunieron en gran número y compartieron un almuerzo, excusa para revivir aquella campaña en la que, dirigidos por José Alberto Tumminello, le ganaron en la última fecha a Argentino por 18 a 17, el domingo 13 de octubre de aquel año.

También participaron ex jugadores y dirigentes de ayer y de hoy.