Un perro de Gendarmería descubrió 13 kg de cocaína en un auto

La droga incautada en el operativo (Foto de Gendarmería Nacional)

Dos hombres fueron detenidos en Corrientes porque llevaban 30 paquetes, con un total de 13 kilos, de marihuana, ocultos dentro del tanque de combustible del auto en que viajaban desde Misiones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a la información de Gendarmería Nacional, los efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” realizaban un control de ruta, cuando un perro detector marcó la zona del asiento trasero.

Ante la alerta, los gendarmes abrieron el tanque y encontraron los bultos sellados y sumergidos en el combustible, los estupefacientes secuestrados alcanzaron un total de 13,2 kilos de cannabis.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, fue incautado el vehículo, más de $2 millones y medio y 143 mil guaraníes, mientras que los ocupantes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas. (N/A)