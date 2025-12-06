El aeropuerto de Rio Cuarto que recibió a los F-16 fue renovado

Aeropuertos Argentina ejecutó obras de infraestructura en el aeropuerto de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para adaptar la pista y la plataforma para que puedan operar los aviones de combate F16, que hoy fueron presentados por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Debido a los requerimientos operativos de estas aeronaves, fue necesario realizar trabajos de readecuación en la pista y cabeceras del aeropuerto, con una inversión por parte de Aeropuertos Argentina de 18 millones de dólares que incluyó la puesta en valor a través de la aplicación de pavimento asfáltico en la totalidad de la pista 05-23, trabajos de adecuación superficial de márgenes y ampliación de las cabeceras, para la normalización de los virajes. Estas adecuaciones contemplaron también las zonas detrás de cada cabecera, destinadas a las barreras de arresto, necesarias para el funcionamiento de aviones de las Fuerzas Armadas.

Las remodelaciones fueron realizadas con tecnología de asfaltos tibios, contribuyendo con la sustentabilidad a través de la reducción del consumo energético, la emisión de CO2 y la exposición a vapores de los operarios.

Adicionalmente, se ejecutó la readecuación integral del sistema de balizamiento del aeropuerto, elevando los estándares de seguridad operativa y eficiencia energética. Para ello, se renovaron los tableros de alimentación, se instalaron 200 balizas LED de última generación en los bordes de pista y rodajes, se incorporaron 9 letreros luminosos para la señalización de zonas críticas operativas, junto con la renovación de todo el tendido eléctrico para la alimentación de estos nuevos sistemas, que también contribuyen a la eficiencia energética, junto con una menor tasa de recambio de luminarias, reduciendo el residuo tecnológico.

Junto con estas obras, Aeropuertos Argentina está trabajando en un proyecto de refuncionalización de la terminal de pasajeros para sumar servicios y confort a los usuarios La principal intervención se centrará en el hall de check-in y el puesto de inspección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ampliando un 15% la superficie actual del edificio y optimizando más de 140m2 existentes, incluyendo también una nueva fachada para el ingreso al edificio terminal.

Los números de la pista

35.000tn Pavimento asfáltico

3.000 m3 Pavimento Hormigón

25.000 m3 Movimiento de suelos

12.000 m2 Pintura para señalización diurna

10.000 m Cables

1200 m de caños

200 balizas LED

La obra se desarrolló en un plazo de 93 días corridos, iniciando el 3 de junio y finalizando el 3 de septiembre de 2025, cumpliendo con el plazo previsto. (N/A)