Desde LLA piden definiciones a Kicillof por ataque a militantes libertarios

La Libertad Avanza denunció que un grupo de funcionarios municipales de José C. Paz atacó a militantes que realizaban una actividad política y reclamó una postura pública del gobernador Axel Kicillof, según un comunicado publicado-.

El espacio señaló que el episodio ocurrió bajo la conducción del intendente Mario Ishii y sostuvo que se trató de “un ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial para intimidar a quienes vienen a cambiar las cosas”.

De acuerdo con la información difundida, las víctimas fueron identificadas como David, de 39 años, con fractura de mandíbula y costilla y pérdida de dientes; Benjamín, de 16, tirado al piso y pateado; Romina, de 39, arrastrada del cabello y golpeada; Francisco, de 17, golpeado cuando intentó frenar la agresión a un familiar y apuntado con un arma por un policía municipal; Mery, de 17, golpeada, rasguñada y escupida; un gendarme con fractura de nariz que no quiso identificarse por temor a represalias; y Claudia, jubilada y docente, herida tras recibir el impacto de sillas.

LLA afirmó que la violencia se produjo cuando militantes se disponían a participar de la asunción de sus concejales y cuestionó que “cuando La Libertad Avanza crece y desafía privilegios, el kirchnerismo se siente acorralado y responde con violencia física y verbal”.

El comunicado exigió que la Justicia actúe “de inmediato contra los responsables políticos y materiales” y advirtió que no permitirá que “el Estado se use para perseguir a la oposición”.

El partido sostuvo que “la violencia no nos va a amedrentar” y que el episodio “deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato”. (N/A)