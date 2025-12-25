Resaca severa: la ciencia explica por qué algunos toleran menos el alcohol

Durante las Fiestas de Fin de Año muchas familias están atentas a las mejores ofertas en bebidas para festejar y es uno de los momentos en los que también surgen preguntas sobre la diferente tolerancia al alcohol .

Algunas personas se embriagan o tienen resacas severas con solo un vaso, mientras que a otras no les pasa lo mismo y estas diferencias en la respuesta corporal van más allá de las singularidades personales.

"Así como la genética determina el color de ojos y la pigmentación de la piel, también influye en cómo respondemos a los alimentos o las bebidas", explica Adrián Turjanski, investigador del CONICET.

El proceso clave es la descomposición del alcohol en el cuerpo, ya que, esta genera un metabolito intermedio llamado acetaldehído, responsable de los síntomas desagradables de la resaca (fatiga, dolor de cabeza y cuerpo y náuseas) y el ritmo al que nuestro organismo genera el acetaldehído es la clave.

“Aquellas personas con un metabolismo acelerado acumulan acetaldehído rápidamente. Debido a sus efectos dañinos, es menos probable que beban en exceso, pero a su vez, suelen tener resacas más severas y con mayor frecuencia”, afirma el experto.

El factor poblacional: genética y tolerancia

Turjanski, quien es director de Gen 360, test de ADN, destaca que estas variaciones genéticas no son aleatorias, ya que se identificaron patrones poblacionales asociados a diferentes, a la vez que indicó que el proceso de asimilación metabólica del alcohol está asociado a variantes genéticas y la acumulación de acetaldehído y sus efectos.

Los estudios indican que solo un 40 % de la población europea posee la variante genética de alta actividad, mientras que el 85 % de la población de Asia Oriental (países como China, Japón y Vietnam) posee esta variante.

Esto significa que una proporción muy alta de la población asiática metaboliza el alcohol mucho más rápido, acumulando acetaldehído y experimentando síntomas de resaca de forma más temprana y severa que la mayoría de los caucásicos.

Por esa razón, conocer la genética sirve no solo para mejorar el rendimiento deportivo, prevenir enfermedades o conocer a fondo nuestro árbol genealógico, también para prevenir situaciones adversas o un malestar, evitando un mal momento durante los festejos. (NA)