Navidad 2025: cuál fue el primer país en recibirla y cuál será el último

Este 25 de diciembre se celebra la Navidad en todo el mundo. Sin embargo, debido a los diferentes husos horarios, no todos los países la reciben al mismo tiempo.

Como todos los años, la Isla de Navidad, ubicada en Kiribati, fue el primer rincón del planeta Tierra en recibir este día. Por otro lado, las Islas Baker y Howland, bajo jurisdicción de Estados Unidos, serán los últimos lugares del mundo en sumarse a la celebración navideña.

Cada 25 de diciembre, los primeros en festejar la Navidad están en el Pacífico Central y el extremo oriental del planeta. Según el sitio especializado Time and Date, así queda el ranking de los primeros diez países o territorios en recibir la festividad:

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14.

Nueva Zelanda (Islas Chatham) – UTC+14.

Samoa – UTC+13.

Tonga – UTC+13.

Nueva Zelanda (isla principal) – UTC+13.

Tokelau (N.Z.) – UTC+13.

Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13.

Fiyi – UTC+12.

Islas Marshall – UTC+12.

Tuvalu – UTC+12.

Cuáles son los últimos países en sumarse

Los últimos países y territorios en celebrar la Navidad están en loshusos horarios más occidentales, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, en el Pacífico. Así queda el ranking de los últimos en sumarse al festejo: