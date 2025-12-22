Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: no tiene fiebre, pero seguirá internada

La expresidenta Cristina Kirchner está sin fiebre luego de la intervención, pero seguirá internada luego de ser operada de urgencia el sábado por la noche por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, en Recoleta.

El último parte médico informó que la exmandataria sigue “su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Indicó que la paciente “actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaie peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

El parte, firmado por la Directora Médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfrandoni, aclaró que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Por qué internaron y operaron a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había presentado inicialmente “dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo” y por ese motivo la Justicia autorizó su traslado desde el domicilio de Constitución donde cumple prisión domiciliaria al centro de salud en Recoleta donde se sometió a una cirugía laparoscópica que permitió confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada.

El Sanatorio Otamendi es donde la expresidenta se atiende ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía, que implica la resección quirúrgica del útero.

Esa no fue la única intervención a la que se sometió. Cuando todavía era presidenta, en 2012, le extirparon un tumor de la glándula tiroides, en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

Qué es la apendicitis con peritonitis

La apendicitis ocurre cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen, se inflama y se llena de pus. Si no se realiza una cirugía a tiempo para extraerlo, el apéndice puede romperse, según Mayo Clinic.

Cuando esto sucede, el contenido infectado se libera en la cavidad abdominal y provoca la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos. A esto se lo llama peritonitis.

La apendicitis con peritonitis, el diagnóstico por el que fue operada Cristina Kirchner, es entonces una complicación grave que aparece cuando la infección del apéndice se disemina y afecta a todo el abdomen. Es una situación que puede poner en riesgo la vida y que requiere atención médica urgente. (con información de TN)