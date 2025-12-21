Bahía Blanca | Domingo, 21 de diciembre

El país.

La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi

Más personas se acercaron al lugar para saber cómo evoluciona la ex presidenta

Foto: NA

Militantes kirchneristas permanecían este domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, tras hacer una vigilia a la espera por novedades en el estado de salud de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Durante este domingo a la mañana se acercaron más personas para interiorizarse sobre las posibles novedades que haya en relación a la internación de la ex mandataria.

"Cristina siempre con vos", "Siempre con Cristina", Fuerza Cristina", "Argentina con Cristina", "Te queremos mucho",  fueron algunas de las leyendas entre afiches y banderas que había en la puerta del Otamendi.

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte de donde están apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".

El lugar tiene una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también está la Policía de la Ciudad. (con información de NA)

Entre tasas y café.
La ciudad.
El país.
La ciudad.

