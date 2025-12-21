Máximo Kirchner agradeció el afecto y el acompañamiento a Cristina en su internación

El diputado nacional, Máximo Kirchner, agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento de la gente a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, en medio de su internación por la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

El hijo de la expresidenta se expresó agradecido por la compañía de la militancia, compartiendo en sus redes sociales diferentes imágenes de las personas que se congregaron en las puertas del hospital porteño.

A las fotografías en las que se destacan pancartas como "Nunca caminarás sola", "Cristina siempre con vos", "Fuerza Cristina", Maximo sumó un pequeño texto en el que manifestó "gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre".

La ex jefa de Estado también contó con el acompañamiento de dirigentes peronistas. Entre los que estaban presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.

Cristina fue sometida una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis este sábado por la noche. La intervención quirúrgica "salió bien" y por el momento permanece en el Sanatorio Otamendi a la espera de su recuperación.

El traslado se decidió durante la tarde del sábado, luego de que médicos la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Debido a una dolencia abdominal, se consideró necesario realizar estudios más exhaustivos en el centro asistencial porteño.

La expresidenta, de 72 años, cumple su condena en el barrio de Constitución tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. El procedimiento médico de este sábado se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial. (NA)