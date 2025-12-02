Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.6°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.6°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.6°
El país.

Adorni hizo cambios en el Gobierno: quién será la nueva número dos de la Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete echó a José Rolandi.
 

Fotos: NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez, quien será la número dos en Jefatura de Gabinete. 

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder y de la mano del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Noticias Relacionadas

Sobrevivió a la salida de Posse al cobijarse bajo el ala de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertario a titular de la mesa ministerial.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Quién es

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Punta Alta.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE