Adorni hizo cambios en el Gobierno: quién será la nueva número dos de la Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez, quien será la número dos en Jefatura de Gabinete.

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder y de la mano del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Sobrevivió a la salida de Posse al cobijarse bajo el ala de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertario a titular de la mesa ministerial.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Quién es