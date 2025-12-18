Bullrich anunció que la reforma laboral se tratará el 10 de febrero en el Senado

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto de Reforma Laboral se tratará el 10 de febrero. El plan original era aprobarla el viernes 26 de diciembre.

El trabajo en comisión continuará y buscarán sacar dictamen en las próximas horas, pero estudiarán con tiempo los cambios que pidieron la CGT y la oposición. Este jueves hubo una fuerte movilización a Plaza de Mayo en contra de la iniciativa.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, aseguró este jueves Bullrich en la Comisión de Presupuesto y hacienda del Senado.

En ese sentido, aclaró que llamarían nuevamente a extraordinarias. “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”, agregó.

“Estamos abiertos a la escucha”, manifestó.

Al respecto, el kirchnerista Mariano Recalde afirmó: “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”. Y añadió: “Quedaron muchas cosas sin tratar”. (NA)