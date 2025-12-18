Mayans cuestionó la reforma laboral y afirmó que desafía la Constitución

El senador por Formosa y presidente del bloque kirchnerista, José Mayans, cuestionó el "debate exprés" del proyecto de reforma laboral que envió al Congreso el presidente Javier Milei.

En declaraciones en Radio Splendid, Mayans criticó la iniciativa al asegurar que es un "avasallamiento" hacia los derechos de los trabajadores y un “desafío” a la Constitución.

Mayans expresó su “profunda preocupación” por el proceso legislativo, el cual considera plagado de “irregularidades” desde su inicio en el Senado.

Asimismo, el legislador denunció un "avasallamiento en el origen de todo esto" debido a la forma en que se conformaron las comisiones que, según él, fueron "fuera de término" y no respetaron la "proporcionalidad".

"Juntaron firmas y dijeron que habilitaban a (Victoria) Villarruel para darle delegaciones para conformar las comisiones. Eso solamente lo puede hacer el cuerpo", explicó.

Además, insistió en que, para distribuir las comisiones, se requiere primero un recinto, luego definir las comisiones y, finalmente, respetar la proporcionalidad, “cosa que no ocurrió”, dijo.

El senador peronista advirtió que el debate de la ley se está llevando a cabo de manera "exprés" bajo la instrucción de Milei y su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, que busca “aprobar a las apuradas” una normativa con más de 190 artículos.

"Se avasallan prácticamente todos los derechos del trabajador del 14 bis", agregó.

Mayans señaló que la propuesta no solo es una reforma laboral, sino una "reforma impositiva encubierta" que debería haber iniciado en Diputados y que, a su juicio, "contradice la Constitución".

Además, describió esta medida como "fuerte y todo en contra del trabajador", ya que "le sacan impuestos a 150 personas, las más ricas del país y le dan impuesto a los trabajadores".

“(El proyecto) desfinancia prácticamente el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad de las provincias, una cosa realmente descabellada totalmente”, concluyó.