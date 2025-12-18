Destituyeron a Poderti, el juez acusado de robar monedas de oro en una causa

El Consejo de la Magistratura destituyó hoy al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti, acusado de mal desempeño por la desaparición de 144 monedas de oro mientras era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

El jury que analizó su conducta lo halló responsable por haber incumplido el deber de custodia de los bienes judicializados. Aunque desestimó la acusación directa sobre la sustracción de las monedas —que sigue siendo investigada por la justicia penal—, el tribunal consideró que la gravedad del hecho impide su permanencia en el cargo.

“Quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública”, sostuvo la mayoría del tribunal, según el fallo al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

La votación que decidió su remoción alcanzó el mínimo de cinco votos necesarios. Fue impulsada por el presidente del jury, José María Escobar Cello, y acompañada por los vocales Víctor Arturo Pesino, el senador Rodolfo Suárez, el diputado Manuel Quintar y el abogado Antonio Manuel Estévez. En disidencia votaron el senador Jesús Fernando Rejal y la diputada Agustina Propato, quienes propusieron aguardar el avance de la causa penal en la que Poderti ya tiene confirmado su procesamiento.

La investigación se originó tras el hallazgo del faltante de 144 monedas de oro de una caja de seguridad judicializada en la sucursal San Isidro del Banco Nación. Las pertenencias correspondían a un imputado que descubrió la desaparición cuando reclamó la restitución de sus bienes. El botín está valuado en casi 200.000 dólares.

La caja de seguridad contenía originalmente monedas, lingotes de oro, joyas y otros objetos de valor. Según la causa penal, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti accedió al menos 19 veces a esa caja, quedando cada ingreso registrado por el sistema del banco, incluso en fechas en las que se encontraba de licencia laboral.

El ahora exjuez negó haber sustraído las monedas y en su defensa alegó diversas hipótesis, incluyendo la de haber sido víctima de una represalia de una banda narco o una posible "complicidad bancaria". Con esta destitución, Poderti deja el cargo de manera inmediata y pierde sus fueros, lo que permite el avance de la causa penal por peculado que ya fue elevada a juicio oral. (NA)