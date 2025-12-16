Cardenal Cagliero, la localidad creada en el corazón productivo de Patagones, cumplió 76 años

Con un acto en el salón del club, la localidad de Cardenal Cagliero celebró su 76° aniversario, encabezado por el intendente Ricardo Marino. Luego del ingreso de las banderas de ceremonia, se procedió al izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino.

El mandatario maragato estuvo acompañado por el Coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; la subdelegada Maibel Echeverry, funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones locales y familias del lugar.

Durante el acto, el Gestor Cultural a cargo del Museo Histórico y Regional Emma Nozzi, Leonardo Damm, realizó una síntesis histórica sobre el origen de Cardenal Cagliero.

Asimismo, destacó el esfuerzo de las primeras familias pobladoras, el rol del Estado en la distribución de tierras y la capacidad de la comunidad para superar distintas adversidades, remarcando que Cardenal Cagliero posee historia, identidad, presente y futuro. También se procedió a la entrega de reconocimientos a habitantes de la localidad, destacando su compromiso y aporte al crecimiento comunitario.



Posteriormente, el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, destacó el trabajo realizado por la subdelegada Maibel Echeverry, valorando la organización del aniversario en tan poco tiempo.

Seguidamente, la propia subdelegada puso en valor el esfuerzo colectivo de la comunidad, el acompañamiento del municipio y el trabajo cotidiano de las instituciones y vecinos para sostener el crecimiento de la localidad.

Finalmente, el intendente Ricardo Marino, saludó a las autoridades presentes y destacó especialmente la labor de las fuerzas de seguridad, subrayando la importancia de su acompañamiento permanente.

En ese sentido, recordó la donación de tierras impulsada por el gobernador Domingo Mercante y el presidente Juan Domingo Perón, bajo el principio de “la tierra para el que la trabaja”, y reconoció a los hombres y mujeres que, con esfuerzo y sacrificio, forjaron el desarrollo económico y social de la región. (Agencia Carmen de Patagones)