Katopodis cruzó a Milei por las obras del río Salado

La interrupción de obras por parte del Gobierno nacional en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado generó fuertes críticas desde la Provincia de Buenos Aires, en el contexto de las recientes inundaciones. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, cuestionó duramente a la administración de Javier Milei por la paralización de trabajos en un proyecto hídrico considerado "una política de Estado".

El ministro Katopodis explicó que el Plan Maestro "es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires", detallando que "cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023". Sin embargo, el funcionario señaló un quiebre a partir de esa fecha: "A partir de ese momento, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país", según sus palabras.

Katopodis enfatizó las consecuencias de esta decisión: "La interrupción de esa fase, que contaba con un alto grado de avance y con la inversión asegurada (Fondo Hídrico que no ejecutan), trabó las gestiones para obtener el financiamiento internacional del tramo 5, que estará a cargo de la Provincia".

Asimismo, el titular de Infraestructura provincial destacó que la paralización de los trabajos "ya lleva casi dos años", lo que impidió la finalización de una etapa clave: "De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024".

Finalmente, el ministro bonaerense reafirmó la importancia estratégica de la obra pública: "Lo dijimos y lo sostenemos: la inversión en infraestructura es fundamental para que la Argentina pueda crecer produciendo más y con más calidad de vida para los ciudadanos". En relación a la coyuntura actual, concluyó que "en situaciones como esta es cuando se demuestra el verdadero valor de la obra pública y el trabajo mancomunado de diferentes áreas del Estado". (N/A)