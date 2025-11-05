Olimpo ya conoce el árbitro, el día y el horario para visitar a Douglas Haig

Se oficializaron esta tarde los detalles del partido entre Olimpo y Douglas Haig de Pergamino, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El cotejo se disputará el domingo desde las 20.05 en el estadio Miguel Morales del elenco rojinegro.

El árbitro designado fue Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Sebastián Osudar y Hugo Fleitas como líneas y Agustín Vegetti como cuarto

Entre otros antecedentes, Macheroni fue el árbitro del clásico en el que Olimpo venció a Villa Mitre, por 3 a 1, en El Fortín. Aquella tarde del 28 de abril del 2024, el aurinegro se impuso con dos goles de Rodrigo Acosta y Julio César Cáceres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También fue el juez de la victoria ante Independiente de Chivilcoy por 1 a 0 en el Carminatti, que clasificó al elenco bahiense a semifinales en 2023, tras un polémico penal convertido por el tornquistense Luis Vila.

Tras este encuentro, la revancha se disputará el próximo fin de semana en el Roberto Carminatti, donde el equipo bahiense tendrá ventaja deportiva por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y goles.

*El resto

Los cuartos de final se pondrán en marcha el sábado, con el duelo entre Atenas de Río Cuarto y San Martín de Formosa, en Córdoba. El partido comenzará a las 18.30 y será dirigido por José Sandoval.

Los otros dos partidos, en tanto, irán el domingo.

El primero se jugará a las 11 y lo animarán Brown de Madryn y Atlético Rafaela en la ciudad chubutense. El juez principal será Diego Novelli.

Por último, desde las 19.15, 9 de Julio de Rafaela recibirá a Gimnasia de Chivilcoy con contralor de Maximiliano Manduca.