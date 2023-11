El penal no fue, pero poco le importó: Olimpo lo mandó al Diablo y está en la semifinal

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No me moví de mi lugar en búsqueda de alguna imagen que ratifique o rectifique lo que vi desde la cabina. Mi golpe de vista me daba absoluta seguridad y no necesité que me repitan la acción: la mano de Lamolla fue afuera del área grande y no debió haber sido penal para Olimpo como determinó el árbitro Maximiliano Macheroni a instancias del asistente N° 2 Hugo Fleitas.

El videito (en la foto de abajo se ve claramente la mano) de no más de 10 segundos corrió rápido entre los plateistas y más de un hincha explotó: “y bueno, alguna vez nos tiene que tocar a nosotros, y más contra este equipo que siempre tuvo los pitos a favor”.

Del remate desde los 12 pasos se hizo cargo el goleador Luis Vila y con ese tanto el aurinegro venció 1-0 a Independiente de Chivilcoy, para clasificar a la semifinal del torneo Federal A, que tendrá continuidad el fin de semana del 25 y 26 de este mes, el siguiente al acto eleccionario del domingo 19.

En un campo de juego extraordinario, el Rojo llevó el trámite hacia la fricción y doblegó al dueño de casa con volantes que se engancharon en ofensiva pero que seguían al pie de la letra la misión de marcar, perseguir y cortar.

Al igual que en el partido pasado ante Atenas de Río Cuarto, al olimpiense le costó equilibrar las emociones y lastimar, aunque respondió a los estímulos y le cantó retruco al Diablo a la hora de extremar esfuerzos que solo brotan del alma y el corazón.

A la falta de conexiones que desaten algún tipo de convulsión en el adversario, los de Cacho Sialle optaron por ser directos y jugar rápido en la reanudación de cada infracción o tras algún quite en la zona media que dejaba a una gran mayoría de visitantes pasados de la línea del balón.

A los 23 minutos, Lazza envió largo para Vila, en la carrera Lamolla, que no llegaba ni con una escalera, levantó su brazo izquierdo y frenó la pelota que le iba a caer a su espalda. Macheroni vio la mano clara y sancionó el tiro libre casi al borde del área, donde realmente fue, pero por el intercomunicador, el juez de línea del lado opuesto a los bancos de suplentes le avisó que fue adentro y el principal cambió su decisión con un pitazo largo y señalando el punto del penal.

Sigamos…

Olimpo continuó corriendo y fue más solidario que nunca en un cotejo espinoso, que se jugó lejos de los arcos y que pudo tener un expulsado: Francisco Funes, que recién fue amonestado a los 95 minutos cuando antes había hecho todos los méritos para recibir la amarilla por faltas reiteradas (y algunas de ellas subiditas de tono).

Mientras el cuerpo técnico del chivilcoyano le pedía a Macheroni que mire en la tablet el penal que no había sido pero que ya había sancionado, el local le bajaba el ritmo a un elenco forastero con pocas luces en ofensiva y sin compresión en tres cuartos, hasta donde llegaba con practicidad y asociando voluntades.

Cuando el que estaba obligado a hacer dos goles para pasar de fase echó el resto y quedó con un 3-4-1-2, el de Bahía apeló a un recurso que casi nunca expuso en el Carminatti: abroquelarse en su campo, aguantar y salir de contra, porque con espacios y furia estuvo más cerca del segundo que Independiente del empate.

Con el overol y guerreros alineados para el esfuerzo, Olimpo sacó otro encuentro del “fuego” y dio otro paso hacia el ascenso, sin goles en contra en esta etapa de playoffs y con sus seguidores enfervorizados: “va a volver, a volver, Olimpo va a volver…”.

Hoy “Salta” de alegría, en 15 días se viene Gimnasia y Tiro, otra vez en su estadio, y será el penúltimo escalón para concretar un sueño que se viene postergando desde hace cuatro años y medio.

La síntesis

Olimpo 1 (4-1-3-2)

Champagne 6

Antunes 7

S. Alvarez 6

LAZZA 8

Perotti 5

Cevasco 6

Affranchino (c) 5

D. Ramírez 6

Amarilla 6

L. González 5

Vila 6

DT: Arnaldo Sialle

Independiente CH 0 (5-1-3-1)

Leguiza 5

Cerdán 5

Gamarra 5

Lamolla 4

Tumbesi 4

Aquino 5

Funes 4

Mosqueira 7

E. Bassi 5

Moreno 6

M. Salvaggio (c) 3

DT: Emmanuel Fernández

PT. Gol de Vila (O), de penal, a los 25m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 78m. Araujo por L. González y 90m. Chacón por D. Ramírez y Coacci por Amarilla, en Olimpo; 64m. J. López (4) por E. Bassi y 75m. R. Giménez por Cerdán, en Independiente.

Amonestados. Cevasco (52m.) y D. Ramírez (58m.), en Olimpo; Tumbesi (83m.) y Funes (95m.), en Independiente.

Arbitro. Maximiliano Macheroni (5).

Cancha. Olimpo (9).