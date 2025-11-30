La Banda de Música de la Base Naval, desde adentro

La Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano es considerada de primera categoría por la cantidad de integrantes con los cuenta: en total son 70 efectivos, que se distribuyen entre los instrumentos de caña, percusión y bronce.

El capitán de fragata Ramón Altamirano, director de la Banda de la BNPB, comentó que la actividad se inicia a las 7.30 y finaliza a las 14, siempre y cuando no tengan el compromiso de cumplir con un servicio, que son las participaciones en diferentes donde “nuestro comando nos ordena para representar a la Base Naval en ceremonias castrenses o el ámbito civil”.

Mencionó que a principios de año se presenta una agenda para la aprobación de los eventos en los cuales se participará. “Cada uno de ellos, demanda una cantidad de ensayos, una previsión. Por ejemplo, cuando la Base cumplió 100 años, la ceremonia fue en noviembre y se comenzó a ensayar en febrero, con un repertorio definido”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Esto quiere decir que demanda mucho tiempo la preparación de cada encuentro”, agregó.

Indicó que cuando se trata de conciertos grandes e importantes, como los de finales de año, se demanda a la mayor cantidad de ejecutantes. “Por lo tanto, pasa a ser de una Banda Militar a una Banda Sinfónica porque se suman instrumentos que simulan cuerdas, que se hacen con los teclados, el bajo eléctrico, guitarra y percusión”.

“Y en cuanto a la cantidad de integrantes, depende del lugar y el contexto. Si vamos a un jardín de infantes, hacemos una clase didáctica con un grupo de reducido de miembros para poder explicarle a los chicos el funcionamiento de cada instrumento: como suena, de que material está hecho y, de esa manera, poder ilustrar de la mejor manera”.

Sobre el proyecto de ensayo, que es la elaboración de un tema, dijo que se estudia, primero por familia de instrumentos dada la dificultad de la obra. Luego, a medida que se avanza, se puede hacer un ensayo un grupo del repertorio, comentó Altamirano.

Por su parte, la teniente de navío Silvina Leali, jefa de Relaciones Públicas de la BNPB, comentó que las convocatorias para la presentación de la Banda se realiza mediante una nota a la Jefatura de Base.

“Llegan pedidos de instituciones y colegios, por ejemplo. Una vez que los recibimos, se los pasamos al jefe de Base y junto con el capitán Altamirano se decide si se puede estar o no presente en el evento por una cuestión de agenda”, sostuvo, al tiempo que remarcó que reciben “un montón de solicitudes en el año, no solamente de Puerto Belgrano, sino de toda la Armada”.

La idea de la Armada -continuó Leali-, es acompañar a la sociedad en general. “Y mediante la Banda es una de las formas de acercanos a las personas”.

Para una salida de la Banda, mencionó que “depende del lugar. Habitualmente hay que trasladarse con micros, hay que analizar cuántos días serán y si se necesitará alojamiento. Lleva todo un proceso importante”.

“La recepción es muy buena y nos siguen llamando. Muchas instituciones nos piden repetir al año siguiente, por lo que nos demuestra que gusta lo que se hace. La respuesta del público es realmente buena. Cuando se hacen conciertos para todo público, el lugar se llena de gente. Es un espectáculo para toda la familia. Siempre es interesante para participar y siempre queremos que asista la mayor cantidad de gente posible”.

La actividad

En el día a día, la cabo principal Natalia Miguez, integrante de la Banda de Música, dijo que se hace formación, cada uno estudia su parte y ensaya para tenerla lista al momento de una presentación. “Hay que ejecutar, entender nuestro instrumento y las partes que tiene que tocar cada uno”.

“Es muy importante saber cómo se mantiene cada instrumento, que se hace todos los días e influye mucho en su funcionamiento para que la calidad del sonido sea bueno”.

Mencionó que como músicos siempre prefieren presentarse en teatros o un lugar cerrado por una cuestión de sonoridad, pero “siempre es lindo estar dispuesto a tocar frente al público, ya sea en un lugar abierto o cerrado, en una institución militar o escolar. En todos lados somos bien recibidos y para nosotros es un honor estar siempre presentes en los lugares que así lo requieran”.