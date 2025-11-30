Bahía Blanca | Domingo, 30 de noviembre

Punta Alta.

Dos tótems fueron instalados en un acceso a Punta Alta

Los equipos permitirán el control y monitoreo del tránsito vehicular en la ruta 229.

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

En el marco de las acciones de prevención y ordenamiento del tránsito, desde el Municipio de Coronel Rosales se indicó que fueron instalados dos tótems viales lectores de patente e indicadores de velocidad en puntos estratégicos de la ruta nacional 229.

Los nuevos dispositivos quedaron ubicados en:

* RN 229–sentido descendente, a la altura del Polideportivo Municipal.

* RN 229–Km 22– sentido ascendente, a la altura del Monumento a Punta Alta.

Estos equipos forman parte del mobiliario urbano destinado al control y monitoreo del tránsito vehicular, y cumplen un rol clave para reducir la velocidad promedio en las rutas, se dijo desde la comuna.

Los tótems registran la patente del vehículo y muestran en tiempo real la velocidad a la que circula, alertando a los conductores cuando superan los límites permitidos.

Está comprobado que este tipo de tecnología contribuye a disminuir los excesos de velocidad —por distracción o desconocimiento— y, por lo tanto, ayuda a evitar
accidentes graves.

El Municipio continúa incorporando herramientas que permitan mejorar la seguridad vial y promover una conducción más responsable, se dijo desde el área de Prensa.

 

