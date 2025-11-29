Karina Milei estará en Mar del Plata en una presentación en el Hotel Provincial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desembarcará mañana en Mar del Plata para presidir un Congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, un encuentro partidario que buscará reunir a más de mil referentes libertarios en el Hotel Provincial.

La menor de los Milei llegará acompañada por su principal operador bonaerense, Sebastián Pareja, para brindar un gestó de ordenamiento interno ante dirigentes libertarios, discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política.

En la organización trabajan distintos dirigentes provinciales y se prevé la realización de paneles temáticos, entre ellos, uno a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien será anfitrión del encuentro.

Aunque el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ingresó a la Legislatura dentro de las listas bonaerenses de LLA, no participará del congreso por tratarse de una actividad estrictamente partidaria.

El cónclave ocurrirá en medio de señales de distensión entre los dos principales espacios en disputa dentro de LLA bonaerense: el sector conducido por Pareja y Las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según indicaron, ambos grupos se muestran dispuestos a avanzar en un esquema de unidad en la provincia, con un objetivo común: disputar con mayor cohesión frente al gobernador Axel Kicillof.

En ese marco, aún resta un intercambio clave entre Pareja y Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, para definir posiciones en la nueva composición parlamentaria. Los lugares que concentran mayor puja son la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque.

“Hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”, aseguran desde el núcleo cercano al armador, que ya trabaja en el diseño de la futura estructura legislativa y en el rol que asumirán los referentes de Las Fuerzas del Cielo. (N/A)