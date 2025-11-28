Coimas en Discapacidad: indagaron a dos ex funcionarios

La causa por las supuestas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó este viernes con la indagatoria de dos exfuncionarios de la entidad que, según la investigación, tenían vínculos con el empresario Miguel Ángel Calvete.

Se trata de Eduardo Nelio González, exdirector del organismo, y de Lorena Di Giorno, quien se encargaba de las compras en la entidad.

Ambos estuvieron en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron indagados por el fiscal de la causa; los dos habían sido citados porque contaban con acceso al sistema de compras de Andis, a través del cual se habría realizado el desvío de fondos.

González declaró ante el juez Sebastián Casanello y negó las acusaciones. No respondió preguntas del magistrado ni del fiscal Franco Picardi. Estaba acusado de haber seguido instrucciones extraoficiales de Calvete en beneficio de un conjunto de compañías.

Di Giorno, quien integraba el área de compras investigada, optó por su parte por no declarar, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Según la investigación, ambos mantenían un vínculo directo con Calvete y compartían sociedades comerciales con él.

En el caso de González, integró junto a Calvete la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L., que comparte domicilio con Indecomm SRL, consultora del empresario.

Calvete, detenido en otra causa en la que fue condenado en 2019, está considerado como una pieza central en esta investigación.

A partir de allanamientos realizados en domicilios vinculados a los implicados, la fiscalía obtuvo elementos que indican presuntos pagos ilegales de Calvete a González. (NA)