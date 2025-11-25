En plena negociación por la reforma tributaria, los intendentes piden bajar el IVA a la mitad

En medio de las negociaciones para el tratamiento de la reforma tributaria en el Congreso de la Nación, intendentes de todo el país pidieron bajar a la mitad el IVA en los municipios. Así lo hicieron este martes, en una presentación formal ante la Cámara de Diputados.

Convocados por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, presentaron una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. Según indicaron los jefes comunales, buscan generar un “efecto cascada” que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios.

El encuentro contó con la presencia de intendentes de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto.

En el cierre de la jornada, los jefes comunales firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los diputados, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas. Entre los argumentos para su implementación sostienen que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo.

“El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos”, expresó el Brugge durante la reunión. Además, recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales “podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes”.

De acuerdo a lo expuesto por los intendentes, la propuesta de bajar el IVA al 10,5% tiene como objetivo liberar recursos para “inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales”. El documento firmado explica que la medida permitiría “modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades”. Este último pedido de los alcaldes se suma a reclamos pendientes, como la redistribución del impuesto a los combustibles.

Los intendentes aseguran que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos.

Tras el descargo de los jefes comunales, los legisladores se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. (con información de TN)