La CGT aseguró que el Gobierno no la consultó por la reforma laboral y pidió bajar impuestos

A la espera de una convocatoria del Gobierno para debatir la reforma laboral, la CGT le reclamó al Ejecutivo que primero haga cambios en el esquema impositivo. El pedido lo hizo Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la central gremial, que criticó que todavía no tienen la “letra chica” del proyecto, uno de los principales que el Ejecutivo impulsará en el Congreso.

El Gobierno planea citar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo para negociar la reforma laboral previo envío al Congreso. Se trata del triunvirato integrado por Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio), y Octavio Argüello (Camioneros).

“Invierten el orden de prioridades para generar inversión productiva. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria -aseguró-. Si alguien quiere armar una pyme de cuatro o cinco, trabajadores, y la quiere poner en marcha mañana, tiene que pagar impuestos nacionales, a las Ganancias, y al débito del cheque, si lo usa".

Al respecto, Sola explicó que todo eso se suma “a impuestos provinciales, Ingresos Brutos y tasas, además de tributos municipales. Toda esa carga tributaria, cuando todavía no contrató a los trabajadores. Implica el 30%, 40% de sus ventas".

El cosecretario general de la CGT planteó que “queremos generar inversión productiva, porque eso genera laburo y para el que invierte, lucro. Bueno, bajen los bajen los impuestos, si para eso vino este Gobierno. Me parece que ahí está la búsqueda, me parece que hay una inversión del orden de prioridades".

Sola cuestionó que hasta el momento no tienen la “letra chica” del proyecto oficial de reforma laboral, sino solo “propuestas generales”: “No hay letra chica, solo propuestas generales, que tenían, en algún sentido, la idea de replicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 (de desregulación económica) al que nos opusimos, y que la Justicia declaró inconstitucional".

“Por ahora no tenemos ningún proyecto, el Gobierno se encargó de hacer trascender cosas y a la vez de desmentirlas. Sí tenemos muchas alertas a partir de esos trascendidos, y lo más problemático es que los dos actores principales, empleadores y trabajadores, no están en una mesa para consultarles qué piensan y darles la posibilidad de aportar miradas y soluciones", dijo.

El cosecretario general de la CGT mencionó que en el Consejo de Mayo está uno de sus principales integrantes, Gerardo Martínez (UOCRA), pero cuestionó: “Ahí no hay ningún tratamiento serio, más allá de algunas propuestas, muy generales". (con información de TN)