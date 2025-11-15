Reclaman que sea juzgado un acusado de abusos sexuales contra su nieta

En diciembre de 2024 se iba a analizar en juicio la conducta reprochada al imputado.

La familia de una joven que habría sido abusada sexualmente por su abuelo paterno reclama conocer los fundamentos de los peritajes con los cuales se determinó que el acusado no es apto para ir a juicio.

Según los denunciantes, existen videos presentados en la causa por la querella en los cuales se ve al hombre lúcido y expresándose con total normalidad.

La madre de la presunta víctima pide además que el imputado, de 82 años, vuelva a estar preso en una cárcel hasta el desarrollo del juicio.

Es que el procesado, acusado de abuso sexual reiterado agravado por el vínculo, goza de prisión domiciliaria desde que tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico durante su detención en un penal.

Esta situación derivó en la suspensión del debate en el que se iba a analizar la conducta del anciano, programado originalmente para diciembre de 2024 y a cargo del Tribunal Criminal Nº 3.

"La defensa argumentó problemas de salud de su cliente, que estuvo internado y se le dio arresto domiciliario. Se fijó fecha de juicio y previamente el defensor del imputado había planteado que su asistido no podía hablar, no comprendía ni tenía capacidad para estar en juicio", explicó la abogada María Fernanda Petersen, quien representa a la familia de la chica como particulares damnificados.

Desde ese momento una perito psiquiatra oficial evaluó al acusado en al menos tres oportunidades.

Las conclusiones de la médica son que el presunto abusador "no tiene capacidad para declarar en juicio, para comprender el proceso penal y las posibles consecuencias ni para brindar ni recibir información normalmente".

El informe pericial indica que también es incapaz de "comprender que está acusado" ni entiende cuáles son las "funciones del fiscal, el defensor y el juez, y tampoco tiene capacidad para "comprender y comunicarse adecuadamente con su defensor".

El denunciado tampoco tendría capacidad para "comprender testimonios y proponer contrainterrogatorios".

En este sentido, la letrada Petersen enfatizó que en el expediente no figuran los "fundamentos" de la perito interviniente.

"Por eso presenté un escrito pidiendo que amplíe acerca de por qué resolvió que el imputado no tiene la capacidad de estar en juicio, conclusión que es totalmente contraria a los videos en los que se ve al acusado, y que acompañamos en el expediente", agregó la fuente consultada.

"Se fijó una audiencia de evaluación y seguimiento para febrero próximo, pero queremos que esta cuestión se resuelva cuanto antes", finalizó Petersen.

"Espléndido"

Según afirmó la mamá de la chica aparentemente abusada, en las filmaciones se lo observa al imputado "espléndido, ubicado en tiempo y espacio, haciendo ejercicio y comprendiendo perfectamente de qué se lo acusa".

"También presentamos un testigo que relata que el tipo hace sus compras, usa (código) QR y paga perfectamente bien con efectivo; hasta tuvo conversaciones en las que el acusado se comunicó perfectamente", aseguró la mujer.

"Le pedimos al fiscal que tenga en cuenta estas pruebas y, cuando se realizó la pericia nuevamente, la misma perito concluyó que el denunciado no está apto para un juicio", amplió.

La informante resaltó que desde hace más de tres años lucha para que el presunto agresor sexual de su hija esté privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

"Él estuvo preso en un penal durante ocho meses y por causa de un ACV le dieron arresto domiciliario. Suspendieron el juicio porque la perito que lo evaluó dijo que el tipo era un 'potus', y que no estaba apto para presenciar un juicio", indicó la denunciante.

"Esperamos un año más y nuevamente la misma perito presentó el mismo resultado. Como padres llevamos adelante una lucha incansable para llegar a juicio", continuó diciendo la progenitora de la joven supuestamente ultrajada.

Familiares y allegados a la nieta del denunciado tenían previsto realizar anteayer una manifestación en el exterior de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, ubicada en Moreno 25, para pedir el "cambio de perito" y que el Tribunal "nos dé el derecho de un juicio".

"La convenció para que mienta"

Videos. La familia de la joven aportó dos videos en los que se ve al acusado respondiendo preguntas. Asegura que es inocente y que la madre de su nieta "convenció" a la chica para que "mienta". También dice que después del ACV no se "acordaba dónde vivía ni de las calles".

Sin cambios. "La capacidad procesal del imputado sigue sin cambios con respecto al informe del 10 de abril pasado. La misma será reevaluada el 4 de febrero de 2026", confirmó en uno de sus informes la profesional médica de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Sánchez Elía. Los supuestos delitos contra la integridad sexual se habrían consumado, entre 2015 y 2019, en la vivienda del acusado, emplazada en el barrio Sánchez Elía, adonde su nieta concurría los fines de semana.

Edades. La posible víctima tenía entre 11 y 14 años cuando presuntamente fue sometida por su abuelo paterno.

Fiscal. El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, estuvo a cargo de la investigación del caso.