Multas más caras en la Provincia: rige un aumento del 6,5 % desde noviembre

A partir de noviembre, las multas por violaciones a las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 6,5 %.

La suba responde a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular el monto de las sanciones y que está vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

Para el bimestre noviembre–diciembre, la UF quedó establecida en $1.711, según dispuso la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial mediante una resolución publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial provincial.

Con esta actualización, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de documentación obligatoria o la conducción con alcoholemia positiva registran incrementos significativos.

Las multas por alcohol en sangre —o por negarse a realizar el test— se ubican entre $855.500 y $2.053.200, equivalentes a 500 a 1200 UF. En tanto, faltas como circular en contramano o girar en zonas no habilitadas van de $513.300 a $1.711.000.

También quedan dentro de ese rango quienes manejen sin seguro, sin la VTV vigente o sin licencia, todas infracciones consideradas de alto impacto económico.

El exceso de velocidad, una de las faltas más frecuentes en rutas y zonas urbanas, tiene sanciones que van desde $205.320 hasta $1.711.000 (150 a 1.000 UF), según la magnitud de la infracción.

Otras conductas penalizadas son la falta de casco en motociclistas o el no uso del cinturón de seguridad, con multas de $85.500 a $171.100 (50 a 100 UF).

A su vez, pasar un semáforo en rojo implica sanciones que van de $513.300 a $1.711.000, mientras que las multas por mal estacionamiento, exceso de ocupantes, circular sin documentación o sin seguro también se ubican en el tramo de $85.500 a $171.100.