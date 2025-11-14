Mundial Sub 17: Argentina se mide ante México por un lugar en octavos de final

La Selección argentina Sub 17 se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial juvenil, este viernes a las 11:45, donde buscará demostrar porqué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la FIFA.

El encuentro se disputará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo y la transmisión de DSports y la TV Pública.

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

De esa manera, fue el mejor equipo de toda la primera ronda y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, México, que se metió en esta instancia por fair play tras igualar en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.

El “Tri”, dirigido por Carlos Cariño, tuvo un desempeño irregular en el Grupo F: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina mostró un juego sólido, con buen volumen ofensivo y una notable eficacia, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la competencia. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal – Bélgica en los octavos de final.

El técnico argentino Diego Placente, que en el último encuentro ante Fiji alternó el once inicial para darle minutos a algunos jugadores que estaban en el banco de suplentes y poder darles confianza, volverá a apostar por lo mejor que tiene y el equipo que saldría a la cancha sería el mismo que enfrentó a Túnez en la segunda fecha.

Por lo que se daría la vuelta de Alber Castelao en el arco, Matías Satas y Simón Escobar retomarían sus lugares en la parte izquierda de la defensa, mientras que en el medio campo, Alejandro Tello y Jerónimo Gómez Mattar, además de Felipe Esquivel en la delantera, finalizarían los cambios en el once inicial.

*Probables formaciones

-Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

-México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

-Estadio: Aspire Zone - Campo 2, Doha.

-Árbitro: Andrea Colombo (Italia).

-Hora: 11:45

-TV: DSports y TV Pública.