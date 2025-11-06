Argentina le ganó 1-0 a Túnez y se clasificó a los 16º de final del Mundial Sub 17

La Selección argentina le ganó 1-0 a Túnez, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, y se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub 17 que se lleva a cabo en Qatar.

El autor del único gol del encuentro que se disputó en el estadio ASPIRE Academy Pitch 5 fue el delantero Facundo Jainikoski, con un preciso remate desde afuera del área a los 22 minutos del segundo tiempo.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente y que había debutado con un sufrido triunfo por 3-2 ante Bélgica, tuvo un dominio casi absoluto en el primer tiempo, generando varias situaciones claras, pero sufriendo la falta de efectividad en los últimos metros. A esto había que sumar la gran actuación del arquero tunecino, Slim Bouaskar.

En el complemento, Túnez, que en su debut goleó 6-0 a Fiji, salió mucho mejor parado e incluso tuvo un mano a mano clarísimo que terminó en una gran atajada del arquero argentino José Castelau.

Luego de aquella gran salvada de Castelau llegó el gol que le dio el triunfo a la Selección argentina, ya que Jainikoski manejó una contra perfecta que terminó en un remate suyo desde afuera del área que fue inatajable para el arquero rival.

Este fue el segundo gol para Jainikoski en el Mundial Sub 17, debido a que también había anotado ante Bélgica en la primera fecha.

El buen triunfo ante Túnez le permitió a la Selección argentina Sub 17 asegurarse la clasificación a los 16avos de final de la competición, instancia que disputarán los primeros y segundos de cada grupo y los ocho mejores terceros.

En su próxima presentación, que será el domingo a las 9:30 de la mañana, la Selección argentina tendrá una buena oportunidad para rotar jugadores ante Fiji, que es uno de los combinados más débiles. (NA)