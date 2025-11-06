Rugby: este sábado Brasil inicia su chance mundialista en el repechaje

Tras perder la eliminatoria ante Paraguay el elenco brasileño se encontró nuevamente en camino. Foto: ESPN.

Tras la descalificación de Paraguay como representante de Sudamérica Rugby en el torneo de clasificación final hacial el Mundial de Australia 2027, el seleccionado brasileño de rugby iniciará el próximo sábado su camino en el repechaje.

El ganador del cuadrangular que se disputará en Dubai (Emiratos Árabes) junto con Samoa, Namibia y Bélgica, se adjudicará la única plaza en juego para completar los 24 participantes. El continente americano tiene hasta ahora como representantes en el Mundial a Argentina, Uruguay y Chile.

Brasil jugará el primero de sus tres encuentros este sábado ante Samoa, a las 9.55 hora de nuestro país.

Luego, el jueves 13 de este mes, Los Tupis (33º en el ranking mundial) se medirán ante Namibia (27º). El último partido lo afrontarán ante Bélgica (22º) el martes 18 del corriente.

Estos cotejos serán televisados por ESPN/Disney+.

Los samoanos empataron y perdieron con Chile en el paso previo, lo que permitió a los chilenos clasificar a su segunda Copa del Mundo.

Para Dubai, se reforzaron con muchas de sus figuras en el extranjero y son el gran candidato a quedarse con el último pasaje a un Mundial

El error paraguayo

Un error administrativo -jugador argentino Ramiro Amarilla mal incluido al haber nacido en Corrientes- hizo que Paraguay, que había derrotado a Brasil para finalizar 3º en el Sudamericano y así avanzar al Torneo de Clasificación Final en Dubai, renuncie a esa plaza y que la ocupe el XV brasileño. (La Nueva/Sudamérica Rugby).