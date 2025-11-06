Se conoció quién será el árbitro del Superclásico en la Bombonera

El bonaerense Nicolás Ramírez, encargado de dirigir la reciente final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó por penales a Argentinos Juniors, será el árbitro principal en el Boca-River del próximo domingo en la Bombonera.

El partido corresponde a la decimoquinta fecha del torneo Clausura de fútbol y se jugará desde las 16.30.

Ramírez, de 38 años, internacional desde 2023, se impuso sobre los otros dos colegas que aspiraban al partido más trascendente del fútbol argentino, el bahiense Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, tras el análisis realizado por la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA.

El referí nacido en González Catán tuvo una actuación cuestionada por Independiente Rivadavia en la final de anoche en cancha de Instituto de Córdoba.

Allí expulsó a dos jugadores del equipo mendocino, adicionó 12 minutos con el marcador 1-2 en contra para Argentinos e hizo repetir el cuarto penal de la Lepra en la tanda por un leve adelanto del arquero Gonzalo Marinelli.

Su actuación generó la ira del DT de Independiente, Alfredo Berti, quien antes de abandonar el campo de juego por su expulsión, le propinó duros insultos cara a cara.

Ramírez tendrá a su cargo un Superclásico por tercera vez en su carrera. Su debut en el partido más esperado se produjo a finales de 2024 en el partido que River le ganó a Boca de visitante por 1-0 con un gol de Manuel Lanzini.

En abril de 2025, volvió a dirigirlo en el Monumental y la victoria también quedó en poder del Millonario (2-1), con tantos de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono. Para Boca descontó Miguel Merentiel.

Terna completa

Este es el equipo de árbitros para el Súper del domingo:

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Juan Belatti.

Asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Sebastián Habib.