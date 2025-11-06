Colapinto y Barrichello compartieron un asado previo al Gran Premio de Brasil

El piloto argentino se subió a la réplica de un Jordan 194. Foto: Rubens Barrichello.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se mostró comiendo un asado con el ícono brasileño de la Fórmula 1, Rubens Barrichello, en la previa de lo que será el Gran Premio de Brasil este fin de semana en Interlagos, San Pablo.

Este viernes en el autódromo Juan Carlos Pace, iniciará la fecha 21 de la Fórmula 1 en la que el argentino Colapinto buscará repuntar la imagen que dejó durante toda la temporada en la que no sumó puntos y tuvo que atravesar varios obstáculos.

Este miércoles, en su día libre, el piloto oriundo del municipio bonaerense de Pilar se mostró comiendo un asado junto al brasileño Rubens Barrichello quien, en 326 carreras, estuvo 68 veces en el podio y alcanzó la victoria en 11 ocasiones, en equipos como Ferrari y Williams.

"Ojo con el asador, eh. Rubens Barrichello, algo aprendiste en Argentina. La rompiste, gracias, amigo" comentó Colapinto en sus redes y aseguró que es "de las mejores personas que tiene el automovilismo. Gracias por todo. Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasileño y argentino".

Barrichello, por su parte, le agradeció a Colapinto el momento y le comentó que es un "placer tenerte en mi casa, amigo".