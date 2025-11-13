Monte Hermoso prohibió el uso de gazebos en la zona de playa

Este verano no se podrán utilizar gazebos en la zona exclusiva de baños de Monte Hermoso.

La decisión la tomó el Concejo Deliberante del balneario, que aprobó por mayoría una ordenanza que prohíbe la instalación y el uso de estructuras de este tipo en el sector costero comprendido entre las calles Salta y La Garza, dentro de la zona exclusiva de baño.

La medida, se explicó, busca preservar el uso público y equitativo de la playa durante la temporada estival.

En este marco, el municipio será el encargado de implementar las medidas de difusión, señalización y control para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, que entrará en vigencia al inicio de la próxima temporada de verano.

El proyecto aprobado señala que el uso creciente de estas estructuras genera una disminución de la superficie pública utilizable, afectando la libre circulación y el aprovechamiento del espacio común por parte de turistas y residentes.

Además, se advierte que los gazebos ocupan una superficie considerable, provocando una ocupación indebida del espacio público.

La norma también destaca que los gazebos pueden obstaculizar el campo visual de los guardavidas, dificultando la vigilancia y las tareas de rescate, además de representar un riesgo en condiciones de fuertes vientos.