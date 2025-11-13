Financiamiento universitario: el personal no docente anunció un paro nacional para el 19 de noviembre

Los no docentes nucleados en la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) realizarán un paro nacional de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el próximo miércoles 19 de noviembre, para reclamar la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).

“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, subrayó la federación en un comunicado difundido en la página web de FATUN y en redes sociales, en el que se estableció además una “jornada de visibilización” del conflicto para el jueves 20 de noviembre.

Asimismo, se estableció como fecha para una nueva reunión de Consejo Directivo y Plenario de Secretario Generales para el día 2 de diciembre, donde se analizarán las acciones siguientes a tomar por la FATUN en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.

El paro fue aprobado por el Plenario de Secretarios Generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva de la FATUN, donde se denunció que, “a 41 días” del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, el Poder Ejecutivo “continúa evitando su aplicación”, profundizando el ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

“Desde la FATUN, paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero por sobre todas las cosas, creemos en que el futuro del país, es con más y mejores universidades, y para ello los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno de turno, debe garantizar”, indicó la entidad gremial

El anuncio se produce en medio del paro de 72 horas que los docentes universitarios están llevando a cabo desde el martes último, que además de la aplicación de la LFU reclaman una recomposición salarial y el presupuesto universitario 2026.

La FATUN resolvió además iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la LFU y coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto también hace hincapié en la crítica situación salarial y económica de los trabajadores no docentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria. La federación resaltó la “unidad de acción” lograda al modificar la fecha original del paro para incluir a la totalidad de sus gremios de base. (NA)