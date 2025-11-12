Patagones: la Policía aprehendió a cuatro personas por distintos delitos

Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Carmen de Patagones realizó cuatro aprehensiones en los últimos días, entre ellas la de una persona que circulaba con un arma de fuego.

Este último caso se dio el fin de semana, en horas de la madrugada, en inmediaciones a la Escuela Agropecuaria Carlos Spegazzini, cuando los uniformados, en medio de una recorrida preventiva, observaron a un hombre transitando a pie por el interior del predio del establecimiento.

Al ser identificado se estableció que llevaba entre sus prendas un revólver calibre 38, sin la documentación correspondiente para su portación.

Dos personas, a su vez, fueron arrestadas por el delito de desobediencia en relación con sendos conflictos de tipo familiar. Una de ellas tenía prohibición de acercamiento a una mujer y la otra, un hombre de 42 años, fue sorprendida cuando hacía disturbios en la casa de su hermano, pese a que también una restricción perimetral.

Este último sujeto, además, se tornó hostil con la presencia policial y también fue acusado de resistencia a la autoridad.

Finalmente, una joven de 25 años fue aprehendida porque circulaba en la vía pública con un frasco con marihuana en su poder. Se le iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Ninguno de las personas arrestadas fue identificada por la Policía de Patagones (agencia Carmen de Patagones).