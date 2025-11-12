Permanencia: Estrella-Liniers, en el barrio San Martín y 9 de Julio-San Lorenzo, en el Damiani

El primer objetivo de todos los equipos de Primera era no caer entre los cuatro de abajo, algo que no pudieron evitaro Estrella (9º), Liniers (10º), 9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º), por lo tanto esta noche, desde las 21, empezarán a jugar -en series al mejor de cinco- por permanecer en la categoría.

El repechaje 1 lo disputan, en el barrio San Martín, el local Estrella y Liniers, quienes curiosamente fueron rivales en el último partido de fase regular.

Ambos juegan con un poco más de aire, considerando que el ganador automáticamente mantendrá la categoría y el perdedor enfrentará en otra serie al tercero que surja de Segunda.

La revancha de este partido aún no tiene cancha, ya que Liniers saldrá de la auxiliar, donde viene jugando los últimos partidos de local.

El otro cruce tiene menos margen de error, porque entre 9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º) estará, indefectiblemente, el descenso directo.

Comienzan en el Néstor Damiani. El ganador de la serie disputará otra serie ante quien clasifique finalmente segundo en el ascenso.

Estrella (9º)-Liniers (10º)

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Novedades: en el local, se suma a las bajas Lahuel Silva (probable desgarro en un gemelo). El auriazul ya perdió en el camino a Julián Horvath, Bruno Gigliotti, Federico Macías y Federico Lambrecht. La visita, contrariamente, está completa.

Cómo llegan: el último partido de fase regular fue entre ambos, en la misma cancha donde se enfrentan hoy y con triunfo de Liniers.

Estrella fue sufriendo bajas a lo largo de la temporada que lo limitaron, finalizando noveno en el primer tramo y octavo en el segundo.

El albinegro, por su parte, fue 9º y 10º, en un año complicado desde lo deportivo e institucional, teniendo que afrontar una instancia a la que no está acostumbrado.

Antecedentes: en fase regular Estrella ganó 82-79 en cancha de Napostá y el Chivo venció 77-70, de visitante.

9 de Julio (11º)-San Lorenzo (12º)

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.

Novedades: 9 de Julio mantiene las ausencias de Santiago Bussetti y Santiago Boyé. San Lorenzo está completo.

Cómo llegan: 9 de Julio sumó igual cantidad de victorias y derrotas en los dos tramos: 3-8. En su última presentación sorprendió venciendo de visitante a Villa Mitre, que ya se había asegurado el Nº1, cortando una racha de siete derrotas.

San Lorenzo, por su parte, fue 12º en ambos tramos, ganando un partido en el primero y dos en el segundo. Perdió los últimos cuatro partidos en fila. El último sumando 47 puntos, su menor puntuación del torneo, incluyendo un 22-0 en el segundo cuarto. Fue victoria de Olimpo, 71-47.

Antecedentes: los dos partidos de fase regular los ganó 9 de Julio: 70-58 de visita y 82-64 de local.