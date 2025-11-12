“Tomo nota”: la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

El ministro del Interior, Diego Santilli, se limitó este miércoles a responder brevemente el pedido de reunión formulado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y señaló que “tomó nota” de la solicitud.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse eco de una publicación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había compartido la solicitud formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.



Para Bianco, “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, por lo que este miércoles se reunirá con el entrerriano Rogelio Frigerio y el jueves con el salteño Gustavo Sáenz, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof. (NA)