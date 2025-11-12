Bianco solicitó una reunión con Santilli para reclamar los fondos que le adeuda el Gobierno a la Provincia

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, solicitó formalmente una reunión con el recientemente nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamarle los fondos coparticipables que adeuda la gestión del presidente Javier Milei con su distrito.

En la misma línea, también señaló que en el encuentro pretende hablar sobre las 1000 obras que el Gobierno Nacional abandonó en la provincia y que debería “retomar”.

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó el funcionario bonaerense en sus redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Junto a esa publicación, adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior donde explicita mantener una reunión con el fin de tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires” y sobre “la situación de las obras que permanecen paralizadas” en el territorio.

“Estos asuntos resultan centrarles para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, concluyó Bianco en el documento. (NA)